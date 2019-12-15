Київ видав видав Баку опозиційного блогера перед візитом Зеленського в Азербайджан

Україна депортувала в Азербайджан опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва напередодні візиту в Баку президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Державну міграційну службу Азербайджану.

«Громадянин Азербайджанської Республіки Эльвін Ісаєв Ильтихам оглу, 1980 року народження, 12 грудня 2019 року був депортований з України в Азербайджан за порушення міграційного законодавства України», — йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що запобіжний захід була прийнята на підставі рішення Насиминского районного суду від 22 серпня 2019 року. Зараз чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі №1 Пенітенціарної служби Азербайджану.

Варто відзначити, що в найближчі тижні очікується візит президента Володимира Зеленського в Азербайджан.