Російський держканал вирізав слово «протести» з пісні «Бі-2»

Телеканал «Росія-1» отцензурировал композицію «Люди на ескалаторах» колективу «Бі-2». На це звернув увагу «Дощ».

Рокерів запросили заспівати на вручення національної премії «Вікторія» в області музики. Пісню з ними виконали Леонід Агутін і Manizha.

Телевізійники заглушили звук на слові «протести» у фразі «Якщо трохи світліше проспекти,// І ніжніше протести// Юнаків пуловерів…»

«Бі-2» у відповідь змінила назву пісні на своєму каналі в YouTube. Тепер воно виглядає як «Куртки Кобейна — Люди на ескалаторах (мінус одне слово)».

Музиканти просять передплатників «вгадати, яке слово вирізали на 01:25». Вони також просять вибачення «за звук в цілому — як ви розумієте, його робили не ми».

Канал «Росія-1» не коментував ситуацію.

27 липня 2019 року в Москві перед виборами в міськдуми пройшла масова несанкціонована акція з вимогою реєстрації опозиційних кандидатів. Силовики обійшлися з протестувальниками жорстко, було затримано більше тисячі чоловік. Пізніше з’явилося «московське справа» про «масові заворушення», по якому вже засудили кількох осіб.