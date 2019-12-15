У Владивостоці drifter зламав новорічну фігуру миші 677 тисяч рублів

У Владивостоці водій Subaru Forester влаштував дрифт навколо новорічної ялинки на центральній площі міста і пошкодив фігуру миші. Після наїзду водій універсалу з місця пригоди зник.

Як повідомили в прес-службі ОГИБДД УМВС Росії по Приморському краю, водій 1999 року народження був затриманий, аналіз на алкоголь негативний.

Встановлено, що збиток за зламану новорічну декорацію становить 677 тисяч рублів. Відшкодувати його водієві доведеться. На нього не порушено справу про адміністративне правопорушення за фактом залишення місця ДТП (частина 2 статті 12.27 КоАП РФ).