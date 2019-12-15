На Сахаліні п’яні напали на лікарів швидкої допомоги, які приїхали за викликом

Група нетверезих молодих людей напала на співробітників швидкої допомоги, які приїхали за викликом в один з будинків в Долинске, передає “Інтерфакс” з посиланням на прес-службу Моз Сахалінської області.

У ніч на неділю в приймальне відділення Долинської центральної районної лікарні звернулися двоє молодих людей, які повідомили, що жінці потрібна медична допомога, вона перебуває без свідомості. Одночасно на станцію швидкої допомоги надійшло повідомлення, що за тією ж адресою помер чоловік, повідомили в прес-службі відомства.

На місце події були відправлені дві медичні бригади: з приймального відділення районної лікарні для надання допомоги, друга – з підстанції швидкої допомоги, щоб констатувати смерть. Прибулих медиків зустріла натовп молодих людей, які перебувають у стані сп’яніння.

При цьому на момент прибуття лікарів літня жінка була мертва вже декілька годин.

Фельдшери констатували смерть, на що молоді люди почали ображати і нападати на працівників медичної служби. Один із фельдшерів дістав телефон і спробував викликати поліцію, проте знаходився в квартирі молодик вихопив у нього телефон і кинув йому в обличчя.

Колега постраждалого фельдшера спробував надати йому допомогу і накласти на розсічене обличчя пов’язку, але теж був травмований – один з нападників потрапив у його руку скляним предметом, сказали в прес-службі

Співробітникам швидкої вдалося покинути квартиру, незважаючи на травми.

За інформацією Моз області, в даний час вони знаходяться у задовільному стані, однак найближчим часом обидва фельдшера працювати не зможуть. Заяву про напад на співробітників швидкої допомоги направлено в правоохоронні органи.