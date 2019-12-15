На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув нацгвардеец Сергій Михальчук

За минулу добу на Донбасі загинув 21-річний нацгвардеец — сержант Сергій Михальчук. Він підірвався на міні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Нацгвардеец загинув в результаті артилерійського обстрілу. Сергій Михальчук прикрив своїм тілом побратима, він отримав поранення основним кількістю осколків від розриву міни.

«Сергій продемонстрував найвищий прояв бойового братства, віддавши своє життя за побратима … Співчуваємо батькам, друзям і близьким нашого колеги! Він назавжди залишиться в наших серцях», — йдеться в повідомленні.

За проявлений героїзм нацгвардеец буде нагороджений посмертно високою державною нагородою.