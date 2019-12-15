Путін включив в експеримент по податку для самозайнятих ще 19 регіонів

Президент Росії Володимир Путін включив ще 19 регіонів в експеримент по податку для самозайнятих з 1 січня 2020 року.

Згідно з текстом документа, в експерименті візьмуть участь Санкт-Петербург, Воронезька, Волгоградська, Ленінградська області, Нижегородська, Новосибірська, Омська, Ростовська, Самарська, Сахалінська, Свердловська, Тюменська, Челябінська області, Красноярський край, Пермський край, Ненецький автономний округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Ямало-Ненецький автономний округ, республіка Башкортостан.

З 1 січня 2019 року податковий режим для самозайнятих діє в Москві, Московській, Калузькій областях та в Татарстані. Самозайняті можуть реєструватися через мобільний додаток. Реєструючись, вони платять податок на професійний дохід (НПД). Якщо покупцем товару або послуги виступає фізична особа, самозайнятий віддає 4% з оплаченого чека, а якщо юридична — 6%. Це єдиний податок, пов’язаний з цією конкретною трудовою діяльністю, який держава обіцяє брати з фрілансерів. Принаймні до 2028 року — саме на цей термін розрахований податковий експеримент, покликаний легалізувати мільйони росіян, зайнятих в тіньовій економіці.

По закону, дохід платника НПД не повинен перевищувати 2,4 млн рублів. Оформити самозайнятість зможе тільки той, хто продає виключно свої товари і послуги. Причому самостійно, без використання найманої праці. Відкрити магазинчик, щоб щось перепродувати або брати на реалізацію, у самозайнятої вже не вийде. Тим більше нічого не вийде, якщо передбачається торгівля підакцизною продукцією (алкоголь, пиво, сигарети) товарами, на які повинна наноситися обов’язкове маркування (список таких товарів буде тільки зростати).