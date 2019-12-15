Повінь – зміна системи

Menu
Close

Путін включив в експеримент по податку для самозайнятих ще 19 регіонів

15.12.2019

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых еще 19 регионов

Президент Росії Володимир Путін включив ще 19 регіонів в експеримент по податку для самозайнятих з 1 січня 2020 року.

Згідно з текстом документа, в експерименті візьмуть участь Санкт-Петербург, Воронезька, Волгоградська, Ленінградська області, Нижегородська, Новосибірська, Омська, Ростовська, Самарська, Сахалінська, Свердловська, Тюменська, Челябінська області, Красноярський край, Пермський край, Ненецький автономний округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Ямало-Ненецький автономний округ, республіка Башкортостан.

З 1 січня 2019 року податковий режим для самозайнятих діє в Москві, Московській, Калузькій областях та в Татарстані. Самозайняті можуть реєструватися через мобільний додаток. Реєструючись, вони платять податок на професійний дохід (НПД). Якщо покупцем товару або послуги виступає фізична особа, самозайнятий віддає 4% з оплаченого чека, а якщо юридична — 6%. Це єдиний податок, пов’язаний з цією конкретною трудовою діяльністю, який держава обіцяє брати з фрілансерів. Принаймні до 2028 року — саме на цей термін розрахований податковий експеримент, покликаний легалізувати мільйони росіян, зайнятих в тіньовій економіці.

По закону, дохід платника НПД не повинен перевищувати 2,4 млн рублів. Оформити самозайнятість зможе тільки той, хто продає виключно свої товари і послуги. Причому самостійно, без використання найманої праці. Відкрити магазинчик, щоб щось перепродувати або брати на реалізацію, у самозайнятої вже не вийде. Тим більше нічого не вийде, якщо передбачається торгівля підакцизною продукцією (алкоголь, пиво, сигарети) товарами, на які повинна наноситися обов’язкове маркування (список таких товарів буде тільки зростати).

Читайте також:   Коли неможливо приховувати
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *