«За комплекс заходів „Любов“ отримав 300 тисяч»

«Нова» знайшла провокаторів, які за гроші працювали проти Любові Соболь на виборах

«Нова газета» опублікувала розслідування про провокаторів, які працювали проти юриста Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь на виборах у Мосміськдуму. За інформацією видання, всі вони отримали гроші за свою роботу.

Зокрема, організацією нібито підпільного цеху по штампуванню підроблених підписів за висунення Соболь займався політтехнолог Ігор Мангушев. Він зробив селфи в тій квартирі, де пізніше «викрили фальсифікаторів». Мангушев розповів виданню, що справді працював на московських виборах. За «комплекс заходів „Любов“» він отримав 300 тисяч рублів, що підтверджено розписками.

«Я підрядник. Але я не є штатним співробітником цього проекту», — сказав Мангушев, але ім’я замовника називати відмовився.

Він визнав, що провокації, в ході яких у декількох квартирах були обладнані «фабрики фальшивих підписів за опозицію», — справа рук його команди. Мангушев стверджує, що з людьми зі структур Євгена Пригожина безпосередньо не зв’язувався, але якщо йому для реалізації провокацій потрібні були журналісти, він повідомляв замовнику «по свистку» приїжджали журналісти Федерального агентства новин (ФАН). Виявлений 31 серпня співробітниками ФАН будинок, куди опозиція нібито звозила з регіонів молодих людей для участі в неузгодженому мітингу, також справа рук Мангушева.

Розчарувався в опозиції колишній активіст штабу Любові Соболь Арсеній Шипеленко за свою роботу, ймовірно, отримав не менше 850 тисяч рублів, стверджує «Нова», посилаючись на розписки від його імені.

Нагадаємо, Любові Соболь не вдалося отримати реєстрацію для участі у виборах депутатів Московської міської думи. На думку районного виборчкому, Соболь не зібрала достатню кількість підписів, так як частина підписів виборців була визнана недійсною.

Через недопуск більшості опозиційних кандидатів до виборів у Мосміськдуму в Москві протягом півтора місяців проходили акції протесту, в тому числі несанкціоновані. За даним фактом СКР порушив кримінальну справу за статтею «масові заворушення».