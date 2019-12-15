З’явилося відео затонулого в Севастополі плавдока разом з підводним човном

У аннексированном Росією Севастополі ліквідують підводний човен, що затонув, а потім спливла.

Підводний човен Чорноморського флоту з плавучим доком була списана 10 років тому. Зараз вона готується до буксирування до місця утилізації. Навколо плавучого дока з підводним човном працюють допоміжні судна.

Відео: Вести Севастополь

«В даний час проводяться технічні роботи для підготовки до буксирування до місця утилізації. Плавучий док ПД-16 і корпус підводного човна, який перебував у ньому, виведені з експлуатації флоту більше 10 років тому і підлягають утилізації», — йдеться в повідомленні.

Зараз лише чверть надводної частини плавучого дока ПД-16 знаходиться над водою — близько 2 метри. Підводний човен, яка знаходиться всередині дока, перекинулася на бік.