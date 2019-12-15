Перемога над «Десною» вивела «Динамо» на друге місце в чемпіонаті, де кияни і перезимують

Сьогодні, 15 грудня, ФК «Динамо» вирвав перемогу у чернігівської «Десни» та з 36 очками розташувався на другому місці в турнірній таблиці, змістивши на сходинку нижче «Зорю».

З легким серцем дав киянам піти на зимові канікули Віктор Циганков, які забив гол на 25 хвилині матчу. В самому кінці протистояння закріпити перевагу «Динамо» з’явилася можливість у хавбека Беньяміна Вербича, але словенець не забив пенальті на четвертій доданій хвилині.

«Десна», яку можна назвати відкриттям поточного першості, так і не змогла зрівняти рахунок і перезимує на четвертому місці.

В результаті 18 тур майже закінчено і вже відомі три лідера першої половини УПЛ: «Шахтар» (50 очок), «Динамо» (36 очок), «Зоря» (34 очки). Сьогодні також проходить завершальний матч між командами «Дніпро-1» та «Олександрія».