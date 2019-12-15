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У Кремлі підтвердили, що українська делегація хотіла змінити вже узгоджене комюніке саміту нормандського

15.12.2019

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що українська делегація хотіла внести правки в раніше узгоджений підсумковий документ.

«Це була дуже важка робота протягом шести-семи годин. Справа в тому, що Парижу передувала напружена робота помічників президентів над текстом, щоб він був прийнятий за підсумками переговорів лідерів. Українська сторона розпочала зустріч з бажання відредагувати деякі пункти цих домовленостей, тобто те, що вже було погоджено помічниками, в тому числі і представником України», — сказав він.

Також Пєсков уточнив, що «формулюваннями займалися самі лідери, пропонувалися формулювання однією стороною, які не могли бути прийняті іншою, і ця робота тривала багато годин».

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