Онлайн кінотеатр видалив серію серіалу “Епідемія” про розстріл мирних жителів і безладу

Режисер серіалу “Епідемія” пов’язав з цензурою видалення його частини фільму онлайн-кінотеатром Premier. Мова йде серії, де були показані заворушення і розстріл мирних жителів силовиками. В інтерв’ю “Еху Москви” Павло Костомаров сказав, що онлайн-кінотеатр не поставив його до відома про те, що серія видалена, а показ серіалу призупинено.

На зникнення однієї з серій фільму раніше звернула увагу телеоглядач Аріна Бородіна, користувачі соцмереж і телеканал “Дощ”.

За словами Бородіної, п’яту серію розмістили на сайті 12 грудня, а в ніч на суботу вона зникла. У цьому епізоді, зокрема, були показані заворушення і розстріл силовиками мирних жителів, пише газета “Ведомости”. Серіал “Епідемія” від ТНТ-Premier Studios, заснований на романі Яни Вагнер “Вонгозеро”, виходить в онлайн-кінотеатрі з 14 листопада. У квітні його показали на фестивалі серіалів Cannes Series.

Серіал розповідає про напад на Росію невідомого вірусу, епідемія якого ставить під загрозу все людське і штовхає людей на непередбачувані вчинки. За сюжетом компанія людей – не просто несхожих один на одного, але і ворогуючих між собою – намагається вибратися на Північ, подалі від епідемії, і в дорозі їх чекають смертельні небезпеки.

У прес-службі онлайн-кінотеатру Premier (раніше називався ТНТ-Premier, належить “Газпром-медіа”) телеканалу “Дощ” сказали, що серіал концептуально розділили на дві частини, п’ятий епізод увійшов у другу частину. В Premier підкреслили, що вважають серіал потужним проектом, для якого планується окремий часовий слот, ймовірно, в лютому.

Прес-служба Premier також заявила, що перенесення “Епідемії” на лютий пов’язаний з успіхом нового сезону серіалу “Поліцейський з Рубльовки”. Раніше на цьому тижні ТНТ зняв з ефіру український серіал “Слуга народу” з президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі. Тепер він доступний лише Premier.