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У Києві п’яні підлітки побилися з охоронцями торгового центру

15.12.2019

У Києві на Шулявці в торговому центрі «Аркадія» на виході з супермаркету «Сільпо» біля гурту дівчат-підлітків стався інцидент з охороною. Дійшло до рукоприкладства.

Відео інциденту було опубліковано в групі Police Control Ukraine в Facebook.

З’ясувалося, що дівчата провокували охоронця торгового залу на конфлікт, намагалися зав’язати бійку і матюкалися. Коли їх почали знімати на відео, школярки відреагували лайкою.

«У Києві підлітки вирішили показати, які вони „круті“», — йдеться у коментарі до відео.

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