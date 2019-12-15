У Львові чоловік побив консула Бельгії: суд виніс вирок

Галицький районний суд Львівської області визнав винним жителя Львова Олександра Б. в хуліганстві — побиття почесного консула Бельгії.

Інцидент стався у Львові ввечері 7 січня 2019 року на проспекті Шевченка. Обвинувачений під незначним приводом почав конфлікт з потерпілим, достовірно знаючи, що той є членом дипломатичного представництва іноземної держави в Україні.

Чоловік напав на консула, коли той сідав у автомобіль «Ауді» з дипломатичними номерами, і почав наносити йому удари по голові та тілу.

Згідно судово-медичної експертизи, дипломат отримав тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості з короткочасним розладом здоров’я.

На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав частково. Він вважає перебільшеними висновок про нанесення тілесних ушкоджень, і тому не бачить у своїх діях складу злочину.

— З потерпілим та деякими членами його сім’я знайомий давно, завжди віталися. В той вечір повертався з роботи додому. При переході проїзної частини помітив припаркований на пішохідному переході автомобіль, в якому сидів дипломат. Я підійшов і зробив йому зауваження за неправильно припарковану іномарку, тим більше, коли поруч є вільні місця паркування. Той став спочатку

виправдовуватися, мовляв, зупинився на секунду купити воду в аптеку, а потім перейшов на підвищені тони, категорично відмовившись паркуватися в іншому місці.

Під час словесної перепалки до нас підійшли чоловік і жінка з дитячим візочком, і зробили зауваження — машина загородила пішохідний перехід. Дипломат перейшов на особистості, почав хамити, ображати і вигукувати: «Бачите мої номери», «Так що мені за це буде», «Викликайте кого хочете», — розповідав на суді свою версію обвинувачений.

Олександр визнав, що дійсно вдарив потерпілого в обличчя, двічі штовхнув у груди, після чого став чекати приїзду поліції, яку викликала дружина диплома.

Потерпілий стверджував, що це його ображали через неправильно припаркований автомобіль, а в розпал сварки обвинувачений почав бити його.

Суд більше повірив словами дипломата, визнав Олександра Б. винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді трьох місяців арешту.