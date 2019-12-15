США планують вивести з Афганістану 4 тисячі військовослужбовців

Президент США Дональд Трамп планує відкликати з Афганістану близько чотирьох тисяч американських військових. Про це повідомляє NBC з посиланням на власні джерела.

В даний час в Афганістані налічується від 12 до 13 тисяч військовослужбовців. За даними джерел, після скорочення контингенту там залишиться до 9 тисяч американських військових.

«Підготовка до оголошення про виведення військ буде зроблено через кілька днів, після того як спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад відновив дипломатичні переговори з рухом «Талібан», які були зірвані у вересні», — йдеться в повідомленні.

За даними джерела, США «зробили невелику паузу» на переговорах після того, як в результаті нападу в середу, біля 11 грудня, аеродрому Баграм загинули двоє мирних жителів і було поранено ще 70 чоловік.