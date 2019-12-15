Синоптик повідомила, що в найближчі дні грудня в Україні чекають весняне тепло

Сьогодні, 15 грудня, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Європі на перші дні наступного тижня. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, за її словами, грудень «представив себе березневим котом». У денні години в центрі Європи буде антициклон, що очікується від +5 до +14 градусів.

У столиці України 16 грудня буде без опадів. Діденко вважає, що в подальшому температура буде зростати, однак разом з тим жартівливо пропонує почекати з посадкою картоплі.

Скріншоти: Facebook/Наталія Діденко