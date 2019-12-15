Макрон попросив повернути до Франції останки одного Наполеона, знайдені під Смоленськом

Сьогодні, 15 грудня, французький лідер Еммануель Макрон попросив Путіна повернути останки, що належать одному з близьких знайомих імператора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену. Про це повідомляє видання Le Point.

Знайдені останки генерала Гюдена. Фото: lepoint.fr

Згідно інформації, Еммануель Макрон «попросив приступити до організації операцій, що стосуються передачі останків генерала». Поряд з цим він запланував провести урочисту церемонію за участю президента РФ Володимира Путіна. Імовірно, пам’ять генерала Гюдена вшанують в паризькому Будинку Інвалідів, після чого рештки зрадять землі.

Секретар Французької академії Елен Каррер д’анкосс повідомляє, що Макрон намагається повернути франко-російські відносини в потрібне русло. Вона назвала цей акт «одним з мостів, кинутих президентом Франції», щоб спробувати зміцнити зв’язки з Росією.

Російські археологи виявили останки Гюдена в липні 2019 року. Тоді проводилися масштабні розкопки на Королівському бастіоні в Смоленську. Тіло було в дерев’яній труні з прогнилими стінками.

Шарль Етьєн Гюден де ла Саблонньер (1768-1812) навчався в Бриенской військовій школі разом з майбутнім імператором Наполеоном Бонапартом, був його близьким другом і ідейним супутником.

У 1794-1796 роках воював у лавах Рейнської, Північної, Самбро-Маасской армій. У 1800 році отримав звання дивізійного генерала.

Під час Пруської кампанії Наполеона 1806 року Гюден бився в битві при Ауэрштедте 14 жовтня, результат якої визначив долю Пруссії: країна впала.

У 1809 році у складі корпусу маршала Даву Гюден брав участь у битвах при Танне, Экмюле, Ландсхуте, Абенсберге, Виттенау, Регенсбурзі. У битві при Ваграма 6 липня 1809 року був чотири рази поранений. У серпні 1809 року, не залишаючи командування дивізією, отримав почесне призначення губернатором імператорського палацу Фонтенбло.

Під час російської кампанії 1812 брав участь у Смоленськом бої. Гарматний постріл відірвав йому ногу. Гюдена був евакуювали в Смоленськ, де він і помер. За словами Наполеона, Гюден «давно б вже отримав жезл маршала, якщо б можна було роздавати ці жезли всім, хто заслуговував».