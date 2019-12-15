У Запоріжжі при пожежі загинули пенсіонерка та її син

Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявилися пенсіонерка — господиня будинку і її син.

У Запоріжжі при пожежі в приватному будинку загинула 75-річна жінка та її 41-річний син, повідомляє прес-служба ДСНС у неділю, 15 грудня.



Пожежники, що прибули на виклик, встановили, що в житловому будинку горять меблі, домашні речі та перекриття на загальній площі 80 кв. м. Ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалося за кілька годин.



Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя. Ними виявилися пенсіонерка — господиня будинку і її син.



Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.