Академіка Сахарова отруїли: вийшла невідома стаття Собчака

Вдова відомого російського політика-демократа, першого петербурзького мера Анатолія Собчака Людмила Нарусова розповіла, що смерть нобелівського лауреата Андрія Сахарова була насильницькою. Так вважав її чоловік, розповіла екс-сенатор, опублікувавши сенсаційну статтю Собчака, яка за його життя так і не побачила світ.

Анатолій Собчак вважав, що Сахарова отруїли, чому у нього відмовило серце, пише «МК» з посиланням на Нарусову. Політик виклав ці підозри у часи свого вигнання, в Парижі у 1998 році. Пост керівника Петербурга тоді обіймав Володимир Яковлєв.

За версією Собчака, від Сахарова, який через опозицію владі СРСР провів шість років у заслання в Горькому (нині Нижній Новгород), позбулися перед з’їздом народних депутатів, на якому міг би відбутися політичний реванш комуністів.

Один із творців радянської водневої бомби академік Сахаров помер 30 років тому, 14 грудня 1989 року. Причиною смерті стала раптова зупинка серця. Всесвітньо відомому фізику було 68 років.

Також відомо, що й сам Собчак був отруєний. Екс-мер Північної столиці раптово помер в 2000 році в Калінінградській області нібито від гострої серцевої недостатності. Прокуратура РФ навіть порушила справу про вбивство, але потім справа швидко закрила.