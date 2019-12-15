Газпром остаточно загнали в кут

У Відні завершився черговий раунд переговорів Газпрому і Нафтогазу з транзиту газу через територію України. Українська делегація оцінює їх оптимістично, російська взагалі ніяк. Що, швидше за все, говорить про вимушені поступки саме Газпрому щодо недавніх жорстких заяв з його боку.

Переговори будуть продовжені, але вже можна припустити, що раніше названий термін в один рік, на якому наполягала Москва, вже не буде обговорюватися — мова йде про 3-5-річному контракті, і основним питанням є питання обсягів. Позиція Києва цілком очевидна — він вимагає гарантованих мінімальних обсягів прокачування, для “Газпрому” важливо домогтися «плаваючого» або вільного графіка транзиту, щоб у міру введення в дію потужностей Турецького і Північного потоку-2 поступово зменшувати обсяги транзиту через Україну.

Європа, швидше, схильна підтримувати український варіант з гарантованими обсягами, так як це створює резервні потужності на альтернативних маршрутах, а це в свою чергу, збільшує стійкість всієї системи поставок з Росії.

Газпрому діватися нікуди — терміни введення в дію Турецького потоку і СП-2 вже ніхто не намагається прогнозувати, ясно, що в кращому випадку відбудеться парадне відкриття, а вводити в дію і виводити системи на штатний режим роботи будуть ще дуже довго — від року і далі. І головне — система СП-2 знаходиться під Третім енергопакетом, так що поки що можна розраховувати лише на половинну потужність її роботи.

Без українського транзиту навіть після виходу на проектні параметри вже не обійтися. Всі попередні заяви Кремля провалені, відмовитися від українського маршруту вже неможливо навіть в теорії.

У довгостроковій перспективі це означає, що всі розрахунки по окупності нових систем можна сміливо викидати — недозавантаження потужностей однозначно зрушує терміни, а взагалі-то кажучи, ставить під сумнів можливість навіть у віддаленому майбутньому окупити ці гиперстройки. Втім, потрібні люди вже заробили на їх будівництві, а збитки оплатять російські громадяни — тим же підвищенням тарифів на газ. На економіку проектів кремлівським плювати, але от престиж — так, він страждає. І це неприємно.

Ель МЮРИД