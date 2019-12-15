Тінь російської конституції на українському Крим

Один із самих безглуздих свят, який був нав’язаний кримчанам після кремлівської анексії – День конституції сусідній Росії, який відзначається щорічно 12 грудня. Незважаючи на гучні заяви влади, російський основний закон не захищає права і свободи кримчан. Більш того, захоплення Кремлем української території відбувався з порушеннями не тільки міжнародного права, але і конституційних норм самої Росії.

Російська влада півострова, як правило, з помпою і народними гуляннями зазначають основні казенні свята, в яких простежується політичний інтерес кремлівської верхівки. У їх числі «9 травня», День народної єдності, День Росії, урочистості з приводу чергової річниці анексії та інші подібні заходи. У випадку з Днем конституції російської в підконтрольному Кремлю парламенті та уряді республіки обмежилися лише відносно нечисленними зборами.

Російський спікер Криму Володимир Константинов, виступаючи на урочистому засіданні президії держради», нагадав, що російська конституція приймалася в складних історичних умовах. У 1993 році сусідню державу стрясали політичні й економічні катаклізми, ускладнені війною в Чечні. Країна, опинившись на межі краху, як вважає кримський спікер, уникла розпаду, завдяки мудрості політичної еліти і громадянського суспільства.

«У момент прийняття основного закону Російської Федерації, ми з вами змушені були спостерігати за цим процесом лише з боку. В силу ряду історичних непорозумінь Крим тоді опинився поза межами російських кордонів. Кримчани зуміли гранично демократично і законно з цими непорозуміннями покінчити. І тепер у російській Конституції є рядки, вписані в цей документ нами, кримчанами!», – заявив Володимир Константинов.

Далі його виступ було повністю присвячено Україні та її західним партнерам. Пан Константинов у властивій йому манері критикував політику Києва, який раніше нібито зачіпав інтереси кримчан, а тепер відмовляється виконувати мінські домовленості по Донбасу. За його словами, регіональні еліти починаючи з 1992 року тільки тим і займалися, що готували ґрунт для «приєднання півострова до сусідньої Росії.

«Кримчани довели всьому світу, наскільки велика їх політико-правова культура, повернувшись додому, в Росію, в результаті ряду послідовних правових процедур, спираючись на республіканське й російське законодавство, на положення і прецеденти міжнародного права», – наполягає спікер Константинов.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов обмежився загальними фразами про роль російського основного закону в життя республіки.

«Для нас, кримчан, сьогоднішнє свято має особливе значення. Конституція закріпила в правовому полі статус Криму і Севастополя як російських регіонів, як невід’ємної частини нашої Вітчизни. Основний закон надав нашій республіці як суб’єкту Російської Федерації найширші повноваження, відкрив перед народами півострова величезні перспективи. Принципи і норми Конституції є основою всіх досягнень російського Криму», – заявив Сергій Аксьонов.

Володимир Константинов і Сергій Аксьонов злукавили буквально в кожному слові. Росія лише формально є демократичною і правовою державою. Конституція сусідньої країни, як видно з щоденної практики, не гарантує кримчанам ніяких прав і свобод. Так само як і так звана «конституція республіки Крим» суто формально гарантує можливості для повноцінного розвитку громадян усіх національностей, а по суті легалізує дискримінацію кримських татар і українців.

Володимир Константинов і зовсім збрехав кілька разів поспіль. Нормативні акти Автономної Республіки Крим, включаючи і Конституцію 1998 року, не передбачали виходу зі складу України. Анексія півострова відбувалася з порушенням норм конституції та законів самої Росії.

Для президента Володимира Путіна основний закон був, скоріше тягарем, ніж юридичним підмогою. Досить нагадати, що Конституційний суд (КС) Росії, даючи «добро» на анексію Криму і Севастополя, порушив положення як мінімум двох федеральних конституційних законів: «Про Конституційний суд» і «Про порядок прийняття в Російську Федерацію і утворення в її складі нового суб’єкта Російської Федерації».

КС не мав законних підстав розглядати запит президента Путіна щодо відповідності конституції так званого «Договору про прийняття Криму та Севастополя до складу Росії». Стаття 89 закону україни «Про Конституційний суд» передбачає, що КС проводить ревізію міжнародної угоди, у разі якщо заявник вважає незаконним договір. В даному випадку заявником був сам президент Путін. Він вважав тоді і продовжує наполягати, що захоплення українського півострова як би відповідав за буквою закону.

Адміністрація російського президента зробила вигляд, що існує лише конституційний закон «Про прийняття у Російську федерацію», згідно з яким Росія прийняла в свій склад так звану «республіку Крим» – псевдо-держава, що проіснувала кілька годин. Кремль це «держава» визнав, уклав з ним договір про входження до складу Росії, КС перевірив угоду на відповідність конституції, а потім документ пройшов ратифікацію в російському парламенті.

Але навіть у контексті закону «Про прийняття» процедура по суті була незаконною, оскільки суперечила міжнародним правом та іншими законами Росії. Кремль не мав легальних підстав визнавати республіку Крим». Відправляючи «зелених чоловічків» в український Крим, Володимир Путін порушив Договір про дружбу і співпрацю між країнами. Стаття 2 документа передбачала, що Київ і Москва зобов’язалися поважати територіальну цілісність одна одної і непорушність кордонів.

Далі, «народ Криму», який в 2014 році нібито скористався своїм правом на самовизначення, не існує в природі. Мова може йти тільки про багатонаціональній спільноті Криму, що складається з етнічних росіян, українців, кримських татар, представників інших національностей. В основоположних документах ООН право народів на самовизначення трактується інакше, ніж цього хочеться російським властям. Таким правом в реальності мають народи, що не мають власної держави. У випадку з півостровом, йдеться про кримських татар, караїмів і кримчаків.

Самовизначення передбачає не тільки здобуття національного суверенітету. Відмова від власної державності або варіант створення автономії на території іншої держави також можуть бути формою самовизначення. Москва та її ставленики на півострові трактували ці принципи однобоко, наполягаючи на нібито законність проголошення «республіки Крим» та її подальшого переходу до складу Росії.

Кремлівські «балакучі голови» і окремі російські опозиціонери наполягають, що анексію Криму не можна відіграти назад, але це також брехня. Численні конституційні порушення, допущені при «приєднання» півострова дають підстави наступному поколінню керівників в Кремлі позбутися краденого майна.

Сергій СТЕЛЬМАХ