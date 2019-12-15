Поліцейські затримали в Чернівцях хулігана, який пошкодив більше трьох десятків авто

Вночі 14-го грудня невідомий спалив 3 автомобіля, а ще 28 машин проколов шини — поліція оперативно затримала злочинця. Про це повідомляється на сайті відділу Національної поліції в Чернівецькій області.

Зловмисник виявився 29-річним жителем Херсонської області. Яким чином і навіщо він потрапив в Чернівці, слідству поки що встановити не вдалося, відомо лише, що у нього не було постійного місця проживання.

У правопорушника вилучили речові докази, що вказують на причетність до серії злочинів. Сам винуватець додає, що не контролював своїх дій, так як перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Йому загрожує до 10 років в’язниці.

Фото: cv.npu.gov.ua