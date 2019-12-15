World Architecture Festival вибрав найкращу будівлю 2019 року

Будівля колишнього локомотивного ангара, де зараз розташовується бібліотека, раніше хотіли знести. Але його простір успішно переобладнали в публічний культурний центр з екологічною системою опалення. Простір розділено на зони, які нагріваються окремо і тільки в моменти, коли у них є люди. Крім класичної бібліотеки в LocHal організували лекційні зали, коворкинги і спеціальні «лабораторії».

«Архітектори створили об’єкт, де різні люди можуть зустрічатися для різних цілей — в цьому сенсі будівлю можна назвати соціальним конденсатором. Тут є простору самих різних розмірів, що дає можливість як спільного, так і для особистого використання», — зазначили члени журі WAF.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



Герб



Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Премія World Architecture Festival вважається найбільшою професійною нагородою для архітекторів. Фестиваль проводиться щороку з 2008 року. Журі відбирає «кращих» в 15 номінаціях.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лондоні оголошені 24 фіналіста найпрестижнішої премії «Архітектурна фотографія», якою ось уже восьмий раз будуть нагороджені кращі в світі фото архітектурних об’єктів.

За матеріалами 34travel.me

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