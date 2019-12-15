На пенсію в 50 років: хто з українців може отримати достроковий відпочинок

Відомо, що матері дітей з інвалідністю, які виховували їх до 6-річного віку, можуть виходити на пенсію у 50 років. Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.

Достроково можуть вийти на пенсію матері дітей з інвалідністю, які виховували їх до 6 років за умови, що жінки досягли 15-річного трудового стажу.

Також до числа дітей з інвалідністю з дитинства належать підлітки з інвалідністю у віці до 16 років.

Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсійних виплат передбачає, що при призначенні пенсії за віком матерям дітей з інвалідністю, які виховали їх до 6-річного віку, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження.

Підтвердити, що мати виховувала дитину до зазначеного віку, можна на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

Визнання дитини з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю засвідчується наступними документами:

випискою з акта огляду в МСЕК;

медичним висновком закладу охорони здоров’я;

посвідченням одержувача допомоги;

довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.

Якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю, по досягненню 6 років надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення зазначеного віку.