Так звану депутатку Держдуми РФ від Криму Савченко в Києві засудили до 14 років тюрми

Святошинський райсуд Києва заочно засудив так звану “депутатку” окупаційної “Державної ради республіки Крим” та Держдуми Росії Савченко Світлану до 14 років позбавлення волі за участь в ухваленні рішень на користь окупаційної влади.

Про це заявив “Судовий репортер” із посиланням на вирок від 10 грудня 2019 року. За матеріалами справи, будучи громадянкою України та депутатом Верховної Ради АР Крим 6-го скликання, Світлана Савченко, 24.06.1965 р. н., 17 березня 2014 року взяла участь у незаконному засіданні Верховної Ради АР Крим, повноваження якої були припинені з Києва, де були прийняті незаконні рішення – постанова “Про незалежність Криму” і “Про правонаступництво Республіки Крим”.

11 квітня 2014 року вона взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного окупантами органу “державна рада республіки Крим” та своїм голосуванням забезпечила одностайне прийняття “Конституції Республіки Крим”.

Крім того, у липні-вересні 2014 року Світлана Савченко взяла участь у незаконно організованих на території АР Крим виборах до Державної ради республіки Крим” (від партії “Єдина Росія”)) та увійшла до складу вказаного органу окупаційної влади Росії. У 2016 році Савченко була названа “депутатом Держдуми РФ від партії “Єдина Росія” за результатами незаконних виборів, які пройшли в окупованому Криму. Розгляд справи відбувався за відсутності обвинуваченої. Жінці надсилали повідомлення про підозру, висунуте обвинувачення, виклики на засідання.

Тож Савченко вона вважається такою, що обізнана про справу, але ухилялася від українського суду. Адвокат не мав можливості зв’язку язатися з Савченко і з’єднання з’ясувати її позицію щодо висунутого обвинувачення. На думку захисту, винуватість особи не доведено допустимими, належними та переконливими доказами поза розумним сумнівом.

Проти громадянки Савченко свідчили журналісти Чорноморської телерадіокомпанії, які впізнавали її на відео із засідань парламенту Криму.

Рядків відбування покарання буде рахуватися із дня затримання Савченко та приведення вироку до виконання.