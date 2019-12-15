У Львові серед спального району помітили стадо диких кабанів

В одному зі спальних районів Львова було помічено стадо диких кабанів. Відео з тваринами опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

“У Львові в житловому районі з’єднання явилося сімейство Кабанів, досить спокійно реагують на авто і не втікають”, – прокоментував депутат.

Зоозахисники з співтоваристві “Домівка Врятованих Тварин” розповіли, що в одному з міських парків були помічені “нариви біля дерев, що є ознакою поселення диких кабанів”, а пізніше – двох кабанів з дитинчатами. На думку зоозахисників, тварини забрели до міста не з власної волі: з відкриттям сезону полювання їх загнали з лісу мисливці.