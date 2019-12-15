«Він на мене, не могла поворухнутися»: українська активістка зізналася у зґвалтуванні

Українська ЛГБТ-активістка Вікторія Гуйвик звинуватила ню-фотографа Марата Сафіна в згвалтуванні.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що це сталося три роки тому під час фотосесії на орендованій квартирі у Воронежі (Росія).

«26 червня 2016 року мене зґвалтував Марат Сафін. Це сталося під час зйомки в орендованій квартирі у Воронежі. Я допомагала вибрати квартиру і приїхала туди, я погодилася фотографуватися оголеною, я погодилася випити вина, яке приніс і запропонував випити Марат. Я добре пам’ятаю, як ми почали зйомку. І як потім все стало розмитим. Я пам’ятаю, як він почав мене цілувати в кухні. Наступне – я лежу в ліжку, він на мені, я ніби дивлюся на те, що відбувається зі сторони і не можу нічого зробити. Я була дуже перелякана, що не могла поворухнутися або сказати що-небудь», – написала вона.

За словами Гуйвик, їй вдалося відштовхнути фотографа, втекти і закрилася у ванній, однак дівчина не розуміла, як вести себе далі, оскільки у неї був шок.

«Через якийсь час я вийшла. Марат зі словами «я ще не закінчив» знову почав домагатися до мене і намагатися зайнятися сексом. Я змогла його відштовхнути. Мені було страшно піти, і я вирішила дочекатися ранку. Він заснув. Я укуталась в плед і лежала, чекала, поки зможу опинитися вдома і забути це», – додала дівчина.

Вона пояснила, що зважилася на визнання, тому що побачила в сторіс Сафіна оголені фотографії інших дівчат. За словами Вікторії, на ранок Марат просив нікому не говорити про події, і навіть пропонував грошей. В результаті фотограф особисто зізнався дружині у зраді. Вікторія також списувалася з жінкою, розповівши, що спала з її чоловіком.

Пізніше Сафін відреагував на звинувачення Гуйвик, зазначивши, що такого жаху ще ніколи не відчував.

Гуйвик звинуватила фотографа у зґвалтуванні

instagram/veka.gui

«Вона розмістила про це пост в своєму обліковому записі, після чого в мою адресу, на адресу моєї дівчини, колишньої дружини, моделей, моїх друзів, родичів почали сипатися питання, образи, погрози, про мене почали згадувати ЗМІ, інтернет-журнали і так далі. Такого жаху я ніколи не відчував», – написав він.

За словами Марата, дівчина відповідала на дотики і поцілунки, а також допомогла йому роздягнутися, а після передбачуваного зґвалтування разом з фотографом відбирала знімки для ретуші.