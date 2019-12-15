У Кабміні зробили негативний прогноз по справі Шеремета

Міністр у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда вважає, що справа Шеремета, чим би воно закінчилося, може завдати Україні серйозний репутаційний збиток.



«Оскільки всі обвинувачені є беззаперечними авторитетами у ветеранському та волонтерському русі, відокремлювати справа від способу руху вже не вийде. Чим би не закінчилася ця справа — програє держава», — зазначила Коляда.

У зв’язку з цим вона підкреслила, що доказова база у даній справі не повинна викликати жодних сумнівів.

«Враховуючи чутливість теми, суспільну значимість постаті самого Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази повинен бути абсолютно переконливим. Для всіх. У випадку, якщо будуть виникати найменші сумніви в адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені в рази», — написала міністр.

12 грудня 2019 року про підозру у вбивстві Шерепета повідомили трьом особам: військової медсестри Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також ветерану АТО Андрію Антоненко. Всі вони затримані.

Подружжя Владислав та Інна Грищенко, також учасники АТО, були затримані по іншій справі, але є фігурантами справи про вбивство Шеремета.

Слідство вважає Антоненко організатором, а Кузьменко — виконавцем вбивства Шеремета.

13 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення залишити його під вартою до 8 лютого Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко.

За версією слідства, Дугарь «проводила розвідку» біля будинку Шеремета і фотографувала на мобільний телефон камери спостереження навколо місця злочину.

Правоохоронці назвали основним мотивом вбивства Шеремета спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в країні.

Журналіста Павла Шеремета вбили вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва, підірвавши автомобіль, в якому він знаходився.