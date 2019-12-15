Українці стали частіше подорожувати до Європи

У 2019 році українці стали більше подорожувати в країни Європи: цей показник збільшився з 19% до 27% в рік.

Найбільше кількість туристів зросла в Тернополі, Чернівцях, Запоріжжі, Львові і Одесі. В Ужгороді більше 50% жителів міста побували в Європі протягом 2019 року.

Кількість українців, які подорожують на курорти Єгипту, Туреччини чи Таїланд, не змінилося — з 2017 до 2019 року цей показник становить 16%.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

У той же час українці почали рідше їздити в країни СНД — з 18% в 2018 році до 17% у 2019 році.

Згідно з дослідженням, жителі міст менше подорожують по іншим регіонам України. Цей показник впав з 63% в 2018 році до 56% у 2019-м.

«Навколо Світу. Україна» повідомляв, які європейські країни вибирають для подорожей українці. При цьому було відомо, що в 2018 році кількість подорожуючих за кордон українців у порівнянні з 2017 роком зросла лише на 6%.

За матеріалами The village.com.ua

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