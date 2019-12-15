«Путін боїться Зеленського»: у Росії пояснили провал Кремля на «нормандському саміті»

Президент Росії Володимир Путін боїться таких людей, як український лідер Володимир Зеленський, тому і не зміг реалізувати свій план на «нормандському саміті».

Таку заяву зробив колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов в ефірі програми «Крим.Реалії» на Радіо Свобода.

«По-перше, Зеленський – іншого віку людина. По-друге, він харизматик. Путін дуже боїться харизматиків, це зовсім не його типаж людей. По-третє, Путін – маніпулятор, як КГБшниками, а Зеленський – маніпулятор, як актор», – пояснив Пономарьов.

На його думку, план Путіна на зустрічі в нормандському форматі не реалізувався, оскільки Зеленський заманив його на зустріч хитрістю.

«Мені здається, що Володимир Олександрович хотів обдурити Володимира Володимировича, заманивши на цю зустріч. Тому що, судячи з усього, його команда грала в такі піддавки, роблячи вигляд, що вони погодили якісь компромісні питання», – додав він.

Пономарьов підкреслив, що Путін не поїхав на зустріч без впевненості у великій перемозі, так як його співрозмовник надто молодий і недосвідчений.

«Думаю, що буде розбір польотів в Москві. Я так розумію, що він вже розпочався в Парижі. А виявилося, що Володимир Олександрович не так простий», – підкреслив він.