Чому Україна не видавала Австрії легендарного спортсмена-педофіла

Чинний заступник керівника ГФС Сергій Пєтухов, який ще у вересні обіймав посаду заступника міністра юстиції, розповів вельми примітну історію потрапляння в австрійську в’язницю дворазового олімпійського чемпіона Петера Зайзенбахера.



Уславлений спортсмен, якого в кінці 2016-го звинуватили в розбещенні 11-16 річних дівчат-дзюдоїсток, втік з країни.

У серпні 2017-го його зловили в Україні, але видати австрійським поліцейським так і не змогли. Чому це сталося, Півнів вирішив розповісти вже після вирішення ситуації. Причому без активної участі когось із наших чиновників — ситуація разрулилась швидше сама собою, ніж з допомогою української правоохоронної системи.

За словами чиновника, процедура екстрадиції педофіла в українських судах не завершилася успіхом, оскільки період вчинених ним злочинів припав на 1997-2004 роки, а в нашій країні термін притягнення до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення вважається закінченим. З Європейської Конвенції про видачу правопорушників це є підставою для відмови в екстрадиції.

В Австрії ж зловмисника ще могли залучити до покарання, оскільки там продовжили термін для вчинили дії сексуального характеру проти неповнолітніх, адже останні можуть роками мовчати про те, що стали жертвами насильства.

Положення про продовження терміну відповідальності містить Стамбульська Конвенція, але Верховна Рада ратифікацію її провалила.

«Після закінчення строку екстрадиційного арешту ми були змушені випустити Зайзенбахера з СІЗО 8 вересня 2017, а Австрії відмовити в екстрадиції 6 жовтня 2017. Він вийшов на свободу та його місцезнаходження в Україні було невідомим. Це очікувано викликало обурення в австрійській пресі. Але у нас залишився один козир. При затриманні у Зайзенбахера були вилучені паспорти, які зберігалися у нас в Мін’юсті. Враховуючи обставини справи, Австрія їх відразу анулювала, про що він не знав, а ми йому призначили день, коли він зможе їх забрати. Ми попередили посольство Австрії про цей візит і звернули увагу, що так як Зайзенбахер перевищив максимальний термін перебування в Україні, то він повинен бути вигнаний з нашої країни, а враховуючи, що у нього не було дійсних паспортів, то прийняти його може лише країна громадянства — Австрія», — зазначив Півнів.

Втім, найпростішої видачі злочинця знову не судилося збутися. Австрійці не зуміли відправити свого поліцейського для сопровожденя зловмисника на батьківщину, а замість цього приїхав консул. Зайзенбахер, побачивши дипломата і послухавши його промови про необхідність приїхати в країну, де його посадять, послав усіх подалі і пішов.

Залишалася ще одна лазівка для видачі підозрюваного. Якщо би Рада ратифікувала Третій і Четвертий протоколи до Конвенції про видачу правопорушників, строки давності перестали б грати роль. Заступник міністра включився в узгодження текстів і до 7 червня ратифікація відбулася. Але безпосередньо схвалення мало. Слідом за законопроектами про ратифікацію потрібно прийняти ще й купу документів, які впроваджують в закон ті чи інші положення та норми. А імплементаційні документи щодо видачі злочинців нардепи не взяли, пішовши на перерву.

Рішення про ухвалення цього закону брали в підсумку більше року.

«Імплементаційний законопроект 6149 кілька разів був у порядку денному, але був проголосований тільки 2 жовтня 2018. Потім процес підпису Президента, публікації, спрямовані повідомлення у Страсбург набрання чинності для України 13.11.2018 і набрання чинності для України з 1 березня 2019 року. Ми одразу повідомили про це Австрію і відзначили що у разі надходження нового запиту, він може бути задоволений, — написав Півнів. — Але Зайзенбахер через свого адвоката подає прохання про притулок у зв’язку з тим, що в Австрії він може зазнати переслідування та іншої ахінеєю. Як би це не було банально і тупо, але до завершення судового розгляду його заяви ми не могли видати його Австрії».

Аж до 5 вересня, дати звільнення заступника міністра юстиції, ситуація була патовою. Але вже 9 числа Зайзенбахер спробував проникнути в Польщу за фальшивим паспортом. Поляки тупити не стали, і вже через три дні обвинувачений перебував на лаві підсудних. Наприкінці листопада його засудили до п’яти років позбавлення волі.