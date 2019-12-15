Прес-секретар Вакарчука відредагувала пост, де згадувала “велич арійської раси”

Прес-секретар Святослава Вакарчука Вікторія Хоменко, яка в своєму пості на Facebook троллила версію мотивів вбивства Шеремета, незабаром змінила його. Раніше в мережі з’явилася інформація про те, що вона його видалила.

Зараз Хоменко зробила його доступним тільки для друзів і відредагувала: прибрала звідти згадка про велич арійської раси Тепер публікація має наступний зміст: “Захопившись ультранаціоналістичними ідеями… заради дестабілізації ситуації в країні” вирішила перефарбуватися в блондинку. А що зробив заради дестабілізації ситуації ти?”.

Початковий пост звучав таким чином: “Захопившись ультранаціоналістськими ідеями, культивуючи велич арійської раси, для дестабілізації ситуації в країні вирішила перефарбується в блондинку. А що для дестабілізації ситуації зробив ти?”.

