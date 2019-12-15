Зеленський проігнорував річницю Православної церкви України

Президент України Володимир Зеленський проігнорував річницю Об’єднання єднавчого собору на якому була утворена Православна церква України.

Про це пише “Прямий”

У неділю, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський проігнорував урочисту літургію присвячено першій річниці Об’єднання єднавчого собору ПЦУ.

Також, станом на 18:00 немає ніяких згадок про цю історичну подію на сайті Офісу президента чи на офіційних акаунтах в соцмережах глави держави.

Вчора, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і прем’єр єрміністр Олексій Гончарук вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у храмовому комплексі на честь Архангела Михаїла УПЦ Московського патріархату на бульварі Верховної Ради у Києві.