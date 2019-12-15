У Дніпрі водій Daewoo збив дитину і втік з місця ДТП

15 грудня, близько 14:50, на вулиці Міхновського (Щербини) у Дніпрі водій збив 15-річного хлопчика і втік.

До місця викликали поліцію та швидку. Дитини оперативно госпіталізували, – передає місцеве видання. За попередньою інформацією, водій міг пересуватися на Daewoo. Однак ця інформація уточнюється, поліція опитує свідків і встановлює деталі.

Після того, як автомобіліст скоїв наїзд, він, не перевіривши стан дитини, зник, попрямувавши у бік ТЦ «Караван».

Хлопчика привезли в обласну дитячу лікарню. Його стан стабільний, він перебуває у відділенні травматології з переломами правої руки та правої ноги. Якщо ви раптом бачили подію, або зняли момент аварії на реєстратор, зверніться в «102».