Тарас Барщовський хоче розорити свою бізнес-імперію

Тарас Барщовський – один з найбагатших і непублічних українських бізнесменів. Стан львівського підприємця, за різними оцінками, становить від $70 млн до $200 млн, при цьому у відкритих джерелах немає навіть офіційної дати народження мультимільйонера.

На початку 2015 року фруктового магнату все ж довелося вийти з тіні, коли пов’язані з ним фірми стали фігурантами скандалу з незаконним виведенням кредитних коштів з збанкрутілого «Дельта Банку». Ліквідатори фінустанови вже 4 роки вимагають від компаній Барщовского відшкодування збитків на мільярди гривень, які ті шахрайськими діями заподіяли Державній іпотечній установі (ДІУ) і десяткам тисяч колишніх вкладників «Дельти».

Біографія Тараса Барщовского: від продмагу до Rolls—Royce





Сторінка Тараса Барщовского у Вікіпедії повідомляє, що він:

— народився в 1972-му році в с. Братковичі (Львівська область);

— по закінченні середньої школи відправився на армійську службу;

— 1993-го р. перервав навчання на другому курсі юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка і почав займатися бізнесом.

Трудову діяльність підприємець розпочав на заводі «Лорта», де працював фрезерувальником. У 1995-му р. Барщовський Тарас Ярославович відкрив магазин по торгівлі продуктами харчування в місті Городок Львівської області. За його власним визнанням, гроші на відкриття торгової точки заробив, мотаючись на заробітки за кордон. У середині 90-х років бізнесмен придбав перший автомобіль для транспортування харчових наливних вантажів, на якому завозив в Україну концентрат для виробництва соків. До 1999-го року купив вже кілька таких транспортувальників і запустив логістичну компанію «Танк Транс». Через 4 роки Барщовський Тарас Ярославович заснував ТЗОВ «Яблуневий дар», яке займалося виробництвом соків на базі заводу р. Містечко. Сьогодні його бізнес-імперія налічує 8 плодоперерабатывающих підприємств на території України, Молдови та Польщі, а також тисячі гектарів садовий угідь. У 2011-му р. був заснований T. B Fruit – міжнародний бренд, під яким бізнесмен об’єднав свої бізнес-активи. T. B Fruit випускає:

Соки прямого віджиму (NFC);

Заморожені фрукти і овочі (IQF);

Концентровані соки під торговою маркою Galicia;

Фруктові пюре та арому.

Про особисте життя засновника T. B Fruit відомо також небагато. Дружина Тараса Барщовского була його однокласницею (за іншими даними — вони просто вчилися в одній школі). Бізнесмен Тарас Барщовський – батько двох дітей і любитель розкоші. Ціна на один з належних фруктового магнату автомобілів, Rolls-Royce Cullinan, стартує від $500 000. Він також має особистий вертоліт Eurocopter France (ціна — 8,2 млн грн). Бізнесмен Тарас Барщовський, згідно з даними «Форбс», в 2018-му р. мав $101 млн капіталу, так що він, напевно, може дозволити не відмовляти собі практично ні в чому.

Справа «Дельта Банку»

3 березня 2015 року Національний банк України визнав неплатоспроможним «Дельта Банк» — на той момент 3-й український банк за розміром депозитного портфеля населення. 70% акцій «Дельти» належали Миколі Лагуну, інші 30% — американської фінансової корпорації Cargill Financial Services. За місяць до старту ліквідації була реалізована шахрайська схема, яка дозволила Cargill вивести капітал із проблемного банку, а «Яблуневомому дару» і «Танк Трансу» заявити про припинення виконання кредитних зобов’язань перед «Дельтою» і отримати нові позики безпосередньо від американців. Як виглядала оборудка:

— 5 лютого Cargill поступилася права вимоги за акредитивами «Дельта Банку» 4-м компаній, в їх числі — «Яблуневий дар» і «Танк Транс»;

— «фруктові» компанії відразу ж подали заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, всього було проведено більше 10 операцій по «схлопування» на суму понад 100 млн (!) євро;

— таким чином, Cargill погасив борги 4-х українських фірм за рахунок акредитивів частково належав американцям банку, тобто своїми ж грошима.

Ця афера завдала особливо велику шкоду Державній іпотечній установі. У 2013 році ДІУ вклала в «Дельта Банк» 3,49 млрд грн. Частина цієї суми (34,5 млн євро) забезпечувалася правами вимоги за кредитами T. B Fruit, які, згідно з договором, повинні були автоматично перейти до ДІУ у разі банкрутства «Дельта Банку».

Вже 4 роки ліквідатори «Дельта Банку» домагаються в судах визнання неправомірними заяв «Яблуневого дару» і «Танк Трансу» про заліку взаємних вимог з «Дельта Банком». Тарас Барщовський, тим часом, відстоює право не виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання. В рамках розслідування кримінальної справи проти бізнесмена в 2015 р. суд заарештував його заставне майно (в тому числі — особистий вертоліт), однак кілька місяців потому Печерський суд Києва зняв арешт.





Мультимільйонер-банкрут Барщовський Тарас Ярославович

20 червня Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним один із заяв T. B Fruit про взаємозалік з «Дельтою» зразка 2015 року і повернув банку права вимоги по кредитах на майже $60 млн. Раніше суд також задовольнив кілька аналогічних позовів на більш скромні суми. Опинившись перед реальною перспективою стягнення заборгованості, засновник фірм прийняв рішення їх збанкрутувати:

— 22 жовтня 2019 року про припинення діяльності заявив «Танк Транс»;

— 6 грудня 2019 року Господарський суд Львівської області за заявою ТОВ «ТБ Сад» (входить у T. B Fruit) відкрив справу про визнання банкрутом «Яблуневого дару».

Банкрутство «Танк Трансу» і «Яблуневого дару» — практично офіційна декларація Тараса Ярославовича Барщовского про небажання платити борги. Заради цього найбільший фруктовий магнат України готовий «вичавлювати всі соки» навіть з своєї ж сокової бізнес-імперії.

Олег Бойко