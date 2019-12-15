У Харкові чоловік влаштував стрілянину: є поранений

Конфлікт, в ході якого один з його учасників відкрив вогонь з травматичного пістолета стався у неділю, 15 грудня, у Харкові. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции в регіоні.

Інцидент стався на вул. Волонтерської. Між компанією і чоловіком, який йшов з матір’ю, стався конфлікт.

«За попередніми даними, 15 грудня близько 2:00 компанією з двох чоловіків і жінки виник словесний конфлікт з молодим чоловіком, який йшов з матір’ю. Сварка переросла в бійку, під час якої 25-річний громадянин здійснив кілька пострілів з пневматичного пістолета в бік компанії», — йдеться в співтоваристві.

За словами правоохоронців, постраждав 30-річний чоловік, він звернувся до медиків за допомогою.

На місце події виїхали правоохоронці, які вилучили фрагменти пневматичної зброї.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до 5 років позбавлення волі.

В даний час поліцейські з’ясовують усі обставини конфлікту.