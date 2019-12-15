Тюльпани пробиваються з-під землі: з’явилися фото природної аномалії в Україні

До Нового року залишилося всього два тижні, а в Україні досі не прийшла метеорологічна зима. Температура повітря значно перевищує кліматичну норму. У Києві в листопаді було зафіксовано шість температурних рекордів. Теплом і сонцем радує і перший зимовий місяць.

У мережі з’явилися фото, які нагадують скоріше кінець березня-початок квітня, ніж середину грудня. Знімки розпустилися нирок і що пробиваються з-під землі тюльпанів опублікувала у Facebook нардеп Ірина Геращенко.

«За вікном майже весна. Пробиваються тюльпани, нові листя і бруньки на бузку і магнолії. Сьогодні точно 15 грудня?», — запитує вона.

Нагадаємо, цей рік багатий на аномалії. В кінці серпня в центрі Києва цвіли каштани. А в листопаді киян здивували квітучі сакури.