Патрульний героично врятував дитину, опинився на парапеті балкона

У Києві чотирирічний хлопчик ледь не випав з балкона третього поверху. На щастя, поліцейські прибули вчасно і зуміли врятувати малюка. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Про дитину, плачущем на парапеті відкритого балкона, в поліцію повідомили небайдужі перехожі. Прибулі на місце патрульні не змогли потрапити в квартиру, де перебувала дитина, оскільки двері були замкнені. Між тим у будь-який момент хлопчик міг звалитися вниз.

Героєм дня став патрульний Андрій Грицюк. Чоловік вирішив не втрачати часу і піднявся до дитини з зовнішньої сторони стіни. Він умовив хлопчика обхопити його за шию і разом з ним спустився вниз.

Дитину одразу ж передали медикам. Незважаючи на те, що він досить довго простояв на відкритому повітрі без верхнього одягу, постраждати від переохолодження він не встиг.

Як виявилося, весь цей час мати міцно спала і не чула крику свого сина.

На місце події прибули працівники ювенальної превенції, які встановлять усі обставини події.