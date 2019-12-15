Меркель покликала до Німеччини заробітчан

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність залучати в країну кваліфікованих працівників з країн, що не входять в Євросоюз. Про це вона повідомила у відеозверненні.

За її словами, в країні багато сектора і підприємства відчайдушно шукають фахівців.

«Багато підприємств невідкладно шукають фахівців. Федеральний уряд прийняв стратегію залучення кваліфікованих фахівців», — сказала Меркель.

Канцлер зазначила, що фахівці з країн — не членів зможуть приїжджати у ФРН згідно із законом, який набуде чинності 2 березня 2020 року.

Меркель додала, що крім кадрів «академічного рівня» не вистачає також кваліфікованих робітників, а без таких кадрів неможливий розвиток економіки.

«Тому необхідно прагнути до того, щоб було достатньо кваліфікованих працівників. Інакше компаніям доведеться переміщатися — і ми, звичайно, цього не хочемо», — підкреслила вона.