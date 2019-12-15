На Донбасі поранили українського бійця

Недалеко від Луганського і Кримського стріляли з станкових протитанкових гранатометів; двічі у Кримського — з станкових протитанкових гранатометів.

З початку доби неділі, 15 грудня, на Донбасі поранили українського військовослужбовця, повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.



«Сьогодні, 15 грудня, в результаті підступних обстрілу противником один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», — йдеться в повідомленні.



Всі 6 обстрілу позицій українських військових зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ.



Так, недалеко від Луганського і Кримського стріляли з станкових протитанкових гранатометів; двічі у Кримського — з станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і підствольних гранатометів; в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів; біля Світлодарська – з станкових протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів; поблизу Зайцево – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.