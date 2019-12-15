Депутатам замовили планшетів на 14 мільйонів

На офіційному сайті Ленів вартість планшетів без додаткового обладнання в роздріб пропонується на 11% дорожче.

Управління справами Апарату Верховної Ради замовило 528 сенсорних планшетів на загальну суму 13,8 мільйонів гривень, переможцем торгів стала фірма Валтек, пишуть Наші гроші з посиланням на систему Prozorro.



Як стало відомо, планується закупівля планшетів Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) з клавіатурою, мишкою, USB-адаптером, мережевим адаптером і сумкою по ціні 26-130 тисяч гривень.

На офіційному сайті Ленів Україна ця ж модель, без додаткового обладнання, в роздріб пропонується на 11% дорожче – за 28 тисяч 999 гривень. Ця різниця може пояснюватися знижкою на оптовий замовлення.



Гарантійний термін на планшет і додаткове обладнання становить один рік після поставки. Ціна угоди – на 3% нижче очікуваної вартості закупівлі у 14,26 млн гривень.



Конкурентом переможця тендеру з такою ж моделлю було ТОВ Ст. М, причому ніхто не знижував ціну в ході аукціону.



Засновниками столичної фірми Валтек з статутним капіталом 375 гривень, яка перемогла на тендері, є Исатай Бекешев і Олена Нестерова з Києва та Євген Нестеренко зі Слов’янська Донецької області. Керує фірмою Федір Макавчук родом з Криму.



Цікаво, що переможець є фігурантом кримінальної виробництва столичного відділення Державного бюро розслідувань щодо можливого заподіяння шкоди державному бюджету на загальну суму майже 100 тисяч гривень при закупівлі програмного забезпечення.