Дубілет відмовився від держохорони і взяв приватну

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет відмовився від державної охорони, замість цього скористався послугами приватних охоронців. Про це заявив міністр в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Коли Я звернувся за державною охороною, виявилося, що там не просто тобі дають одного або двох чоловік, там якийсь взвод на мене планували виділити. Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси. Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходить два приватних охоронців», — розповів Дубілет.

Міністр сподівається, що охорона буде тимчасовим заходом.