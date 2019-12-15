У НАТО заявили, що армія повинна складатися з жінок, як мінімум наполовину

Сьогодні, 15 грудня, Клер Хатчінсон, спеціальний представник генсека НАТО по справах жінок, миру і безпеки, нанесла візит в Інститут Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія», куди вже надходять і дівчата.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Клер Хатчінсон. Фото: mil.gov.ua

В рамках візиту представниця НАТО мала намір дати курсантом повне уявлення про поняття «гендер» і «гендерна політика». Хатчінсон акцентувала, що армія повинна наполовину складатися з жінок, оскільки більше 50% населення Землі представляють саме «слабка стать».

«Ми не віримо, що якась робота може бути призначена для жінок, а яка-ні. У країнах-членах НАТО на керівних посадах знаходяться жінки не тому, що це красиво, а насамперед тому, що це усунення перешкод на шляху до глибинного участі жінок в справі підтримання миру і безпеки», — зазначила Хатчінсон.

Вона переконана, що дане питання має велику вагу в ООН. Також Хатчінсон додала, що відмінності людей ґрунтуються зовсім не на статевій приналежності, а гендерна рівність передбачає право вибирати.

«І чоловіки, і жінки повинні мати можливість робити все однаково. Але не все так швидко робиться, і для українських військовослужбовців ще потрібно час, щоб перейти на ґендерні стандарти, що діють в країнах НАТО», — підсумувала представниця організації.

Відео: YouTube/Телерадіостудія Бриз МО України