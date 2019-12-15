Рудольф Джуліані анонсує публікацію «доказів» після поїздки в Київ

Сьогодні, 15 грудня, Рудольф Джуліані, який повернувся в США після поїздки до Києва, написав у своєму Twitter, що наступна його публікація буде містити «деякі докази».

Судячи з усього, мова йде про так званому Украинагейте (втручання України у вибори в США і корупції Байдена), розслідуванням якого і займався Джуліані в Києві.

«У наступному своєму твіті я поділюся деякими доказами, які я отримав в результаті сотень годин досліджень. Увімкніть повідомлення і залишайтеся на зв’язку», — написав Джуліані.

Скріншот: Twitter/Руді Джуліані

Нагадаємо, в Україну адвокат Трампа прилетів 4 грудня, а полетів через два дні. В останній день Джуліані оприлюднив у Твіттері короткі підсумки своєї поїздки в Україну.

Як стверджує Джуліані, в Україні неналежним чином використовували виділені в якості допомоги США 5,3 млрд доларів. Причому велика їх частина була витрачена на неурядові організації під крилом посольства США, яке в свою чергу натиснуло на українські правоохоронні органи, щоб силовики не проводили розслідування.