Австрійського екс-віце-прем’єра підозрюють в отриманні мільйонів євро від Коломойського

Колишньому віце-канцлеру Австрії Хайнцу-Крістіану Штрахе висунули нові звинувачення після того, як він потрапив у корупційний скандал. Про це повідомляє Spiegel.

Видання публікує фото, на яких видно сумки, повні готівки, а саме пачки банкнот по 100 і 50 євро, перев’язані гумками, і лежать в багажнику автомобіля.

Нижче ми переводимо повний переклад статті.

Зображення, які були передані в «Шпігель» і мюнхенську щоденну газеті Süddeutsche Zeitung, отримані з Австрії, і, згідно з матеріалами розслідування, фотографував їх особисто колишній охоронець і довірена особа Хайнц-Крістіан Штрахе — глави Австрійської партії свободи (АПС).

Два судових експерта вивчили метадані фотографій зі смартфона, включаючи координати розташування. Вони виявили, що грошові перевезення відбувалися в різних місцях. Одна з них сталася в безпосередній близькості від Віденської ратуші, інша — перед ювелірним магазином у центрі австрійської столиці, а третя передача готівки сталася на головній вулиці в туристичному містечку Перчах-ам-Вертер-Зе.

Анонімність також гарантували автору документа, який прийшов факсом у федеральний орган по боротьбі з корупцією.

У ньому також вказується, що Штрахе щомісяця отримував гроші в сумках, аж до 2015 року. Стверджується, що вони йшли з країни в Східній Європі.

Стверджується, що це українські контакти, включаючи мільярдера Ігоря Коломойського, які мають ділові інтереси в Австрії. Щоб укласти угоду, вони пообіцяли перевести, за словами Ноймайера, 10 мільйонів євро, в тому числі 4 мільйони для Австрійської партії свободи або АПС, по 2 мільйони для глави партії Штрахе, для впливового брокера Фихтенбауэра і для позивача Ноймайера.

«Сподівалися фінансисти отримати контроль над представниками в австрійському парламенті?», — запитує видання.

Одна фотографія пачок купюр по 50 євро була зроблена на Apple iPhone 9 січня 2014 року о 13:12. Згідно з GPS-координатами, вона була зроблена на Ратушній площі 7 у Відні, тобто на площі перед мерією. По сусідству знаходиться місцева штаб-квартира АПС. В той час в тому ж будинку знаходилася юридична фірма, яка належала давньому політику АПС Петеру Фихтенбауэру.

Просто збіг? Слідчі спеціальної поліцейської комісії тепер поцікавилися сумками, повними готівки. Спеціальна комісія, яка отримала назву «Ібіца», була сформована після того, як Шпігель і Süddeutsche Zeitung опублікували в травні минулого року відео, на якому були показані Штрахе і Йоганн Гуденус, який в той час був лідером парламентської групи партії, зустрічаючись на Ібіці з тією, яку вони вважали племінницею російського олігарха.

На відео вони запропонували «руської гості» вигідні державні контракти в обмін на допомогу напередодні парламентських виборів. Насправді, однак, жінка була просто приманкою, відправленої на віллу з метою встановити пастку для керівництва АПС. Вся вілла, розташована на острові Ібіца, прослуховувалися.

Зроблене на Ібіці відео спровокувало один з найбільш серйозних політичних криз в післявоєнній історії Австрії, і, оскільки АПС була в той час частиною правлячої коаліції країни, що призвело до краху уряду канцлера Себастьяна Курця.

Штрахе, який був віце-канцлером, коли відео було випущено, подав у відставку зі всіх політичних посад та пізніше також був звинувачений у масове шахрайство з витратними рахунками. Віденські прокурори все ще розслідують дії колишнього лідера АПС за підозрою в розтраті.

Фотографії, які перебувають зараз у розпорядженні Шпігеля, в купе з показаннями свідків, можуть надати скандалу абсолютно новий вимір: якщо це правда, на що вказують матеріали слідства, то Штрахе провів роки, живучи так, як ніби закони Австрії до нього не ставилися, якби на вимоги про ведення докладного обліку використання коштів платників податків, можна було просто не звертати уваги.

У фокусі — розкішний спосіб життя Штрахе. І походження пачок готівки, які сфотографовані в автомобілі, за словами експертів, нагадує BMW X6 того типу, який тоді використовував Штрахе в якості офіційного автомобіля.

Були це гроші зі Східної Європи? Поки точно невідомо, але у двухстраничном документі, який надрукував факсимільний апарат в антикорупційному органі федерального уряду 12 вересня о 14:17 говориться, що «Штрахе регулярно отримував спортивні сумки з великими сумами готівки ще до 2015 року».

Там також йдеться, що гроші надходять «із Східної Європи».

Це правда? Справа № 14 Cg 36/16 у Відні знаходиться на розгляді і в ньому позивач, бізнесмен на ім’я Ернст Ноймайер, вимагає, щоб партія і колишній член парламенту Томас Шелленбахер виплатила йому 2 мільйона євро (2,2 мільйона доларів США). Він стверджує, що тільки завдяки своїм контактам Шелленбахер зміг отримати місце в парламенті.

Стверджується, що передбачувані українські контакти Шелленбахера, включаючи мільярдера Ігоря Коломойського, мають ділові інтереси в Австрії. Щоб укласти угоду, вони пообіцяли 10 мільйонів євро: 4 мільйона для АПС і за 2 мільйони для глави партії Штрахе, впливовому брокеру Фихтенбауэру і самому позивачу Ноймайеру.

Це може і виглядає, як роман за десять центів, але насправді це факти, підкріплені свідченнями Неймейера і доповнені присягою іншого свідка. Справа дійшла до Верховного суду Австрії.

За словами Ноймайера, генеральний план був складений під час низки зустрічей на території юридичної фірми Фихтенбауэра. Гроші, каже Ноймайер, потім «прийшли зі Швейцарії. Вони взяли з собою дві сумки». Але Ноймайер скаржиться, що грошей йому не дісталося. «Вони зіграли мене за лоха», — наводить його слова Шпігель.

Перша спроба Ноймайера подати в суд була відхилена. Але фотографії, надані колишнім охоронцем Штрахе, проливають нове світло на свідчення Ноймайера.

Фото грошових пачок в дизайнерській спортивній сумці були зроблені 28 червня 2013 року у Перчах-ам-Вертер-Зе. Фото, набитого грішми рюкзака в центрі Відня, зроблено 1 липня 2013 року і без відома Штрахе, тобто з метою заподіяти йому шкоду. Адвокат охоронця каже, що «і рюкзак, і спортивна сумка були покладені в машину самим Штрахе».

У будь-якому випадку, каже чоловік, тільки ідіот буде погано ставитися до свого охоронцеві, тобто «чоловікові, який знає більше, ніж твоя власна дружина, який чує кожен розмова в машині» і який, звичайно ж, не збирається пропустити сумку, повну грошей в багажнику. Не кажучи вже про той факт, що «Штрахе не говорив по телефону, як Себастьян Курц, але про все подбав з допомогою SMS та ніколи не брався видалити що-небудь».

Через всього один день після того, як була зроблена фотографія з рюкзаком, голова АПС представив бізнесмена Шелленбахера, у якого практично не було політичного досвіду, у списку кандидатів від партії у федеральний парламент.

Виступаючи перед австрійським громадським мовником, адвокат Фихтенбауэр відхилив твердження про те, що 1 липня 2013 року Штрахе забрав чорний рюкзак, наповнений грошима, в його адвокатській конторі на Ратушній площі, як «обурливу брехня».

Сам Штрахе відмовився коментувати твердження, що він отримав гроші від українських олігархів. Однак у Facebook він написав: «у мене в машині ніколи не було спортивної сумки з грошима — у більшості випадків вона була заповнена пітною спортивним одягом».

Джерела в АПС, кажуть, що одного разу в будинку Штрахе відбулася зустріч з українцями, на якій також був присутній потенційний майбутній член парламенту Шелленбахер. Ці джерела також зазначають, що багатий спосіб життя і фінансову поведінку Штрахе не були секретом.

«У деяких випадках співробітники отримували готівкові гроші, на які вони повинні були бронювати канікули сім’ї Штрахе», — кажуть партійні джерела. В одному випадку, за словами джерел, приватний літак був зафрахтований на короткий термін.

Одне з джерел, довірена особа політичного діяча у Відні, говорить, що витрати Штрахе стали непомірними. Він також говорить, що «Я заплачу за це» або «Я подбаю про це» часто можна було почути на зустрічах з колишнім керівником АПС.

Штрахе перебував на чолі АПС протягом 14 років і відірвав партію від скелястого дна, щоб довести її до самих вершин. Його значимість зростала пропорційно успіху політичної сили.

Він створив систему, в якій кордону між професійними і приватними витратами вже не були чітко розмежовані.

«Податковий консультант повернув багато квитанцій, тому що їх не можна було використовувати», включаючи такі, як візити в Макдональдс, дитячі посібники або сигарети, повідомляє один людина, близька до Штрахе.

«Співробітникам партійного штабу доводилося шукати альтернативні квитанції». Іноді для цього потрібно, щоб вони «провели півдня за кермом, він колесить по всьому місту».

Зараз слідчі безуспішно намагаються з’ясувати, змішував чи Штрахе державні та приватні витрати, але із-за таких підроблених квитанцій це майже неможливо.

Засудження за незаконне привласнення може призвести до тюремного ув’язнення на термін до трьох років в Австрії. Випадки, пов’язані із збитками у розмірі понад 300 000 євро, можуть бути покарані позбавленням волі на строк до 10 років. Також ведеться розслідування відносно дружини Штрахе, яка деякий час була незалежним членом парламенту.

У п’ятницю АПС позбавив Штрахе членства в партії. Місцеве відділення АПС у Відні одноголосно проголосувала за виключення Штрахе за поведінку, завдає шкоди партії.

«Для нас це звільнення, тому що воно робить випадок на Ібіці — історією і дозволяє нам дивитися в майбутнє», — заявив глава АПС Норберт Хофер на прес-конференції в п’ятницю.

В інтересах АПС і всієї політичної еліти Австрії прояснити звинувачення, висунуті проти колишнього австрійського віце-канцлера. Справа не тільки в тому, що в 2016 році АПС вступила в партнерство з партією «Єдина Росія», яка контролюється Кремлем. Просте підозра, що Штрахе зробив себе вразливим для шантажу з боку українських олігархів, зробило ситуацію набагато гірше.

Коломойський — неоднозначний прихильник нинішнього українського президента, з’являється у зв’язку з Штрахе не тільки в судовій справі у Відні, що стосується фінансової підтримки АПС і його партнерів у розмірі 10 мільйонів євро — платежі, які він вважав за краще не коментувати.

Навіть в повнометражній версії відео на Ібіці за 2017 рік Штрахе каже: у Коломойського і його друзів були мільярди, і тепер вони картають себе за те, що зробили помилку і не вивели свої гроші з України.

Високий суд Лондона за запитом уряду в Києві розпорядився про заморожування активів Коломойського в 2017 році.

Як тепер партія буде жити зі спадщиною Штрахе і його зв’язками у Східній Європі?

«Якщо звинувачення в матеріалах розслідування виявляться хоча б частково правдоподібними, то Хайнц-Крістіан Штрахе піде під суд», — заявив у своєму кабінеті в Лінці, у резиденції уряду штату Верхня Австрія, заступник керівника АПС Манфред Хаймбухнер.

Заступник голови партії говорить про «гнилу культуру, коли справа доходить до грошей».

Він каже, що партія, в тому числі і сама повинна визнати, що вона нічому не навчилася з минулих скандалів, пов’язаних з Йоргом Хайдером — неоднозначним лідером АПС, який загинув в автомобільній аварії в 2008 році.

Останні порушення показали, що «очищення» явно не була успішною, судячи з контактів з сумнівними персонажами, а також з того, що Штрахе поклонялися, «як поп-зірці».

Хаймбухнер, у якого була традиція з’являтися перед тисячами прихильників, п’ють пиво разом з Штрахе 1 травня в Лінці, також визнав, що йому довелося пережити «велике розчарування особисто».

Це дає розуміння внутрішньої роботи партії, керівництво якої протягом десятиліть перебувала на дуже тісному кораблі.

Протягом багатьох років канікули Штрахе на Ібіці дозволяли йому робити політичну кар’єру, говорить людина з оточення екс-віце-канцлера.

«Будь-хто, кому було дозволено відвідувати його там влітку, з ними щось сталося. Імовірно, їм довелося копатися в кишенях, тому що ніхто в партії не вважав, що Хайнц сам оплачував ці канікули», — говорить джерело.

Один з джерел описав деякі дивні примхи Штрахе. Наприклад, побоюючись, що Європейський Союз скасує паперові гроші, бос АПС інвестував значні кошти в золото, віддаючи перевагу злитків, отчеканенным за проектом Віденської філармонії.

Повідомляється, що Штрахе також розробив план порятунку на випадок, наприклад, якщо НАТО вторгнутися в Австрію. Лідера АПС тоді б відвезли з партійними чиновниками та їхніми сім’ями в долину Дефереггентал в Східному Тиролі, в «їх фортеця». Саме там у серпні слідчі виявили запаси золота в пансіоні «Энциан».

Крім того, довірені особи стверджують, що Штрахе тримав каністри з бензином у своєму кабінеті і іноді носив з собою «шматочки металу в нижній білизні», які «повинні були мати цілющими властивостями».