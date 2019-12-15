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Зеленський прийшов на виступ «Кварталу». Йому там заспівали пісню про відсутність посадок

15.12.2019

Сьогодні, 15 грудня, Володимир Зеленський відвідав виступ своєї колишньої команди» зі студії «Квартал 95». Відео з цим візитом з’явилося в соціальній мережі Facebook, його автор — користувач Дмитро Кучер.

У короткому ролику видно, як ведучі зі сцени коментують появу нового президента на своєму черговому вечірньому виступі. Зеленський купив квиток, зайняв місце в першому ряду, а потім показав його зі сцени.

Відео: Facebook/Дмитро Кучер

Пізніше відео з залу і опублікувала прес-секретар глави української держави Юлія Мендель.

На ньому «Квартал» співає пісню зі зверненням до прокурорів: «весна пройшла, посадок немає, а що — взимку садити не прийнято?».

 

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