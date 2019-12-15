«Зозуля — еб@ний нацист». Фанати «Райо» зірвали матч з участю українського футболіста

Зустріч іспанських клубів «Райо Вальєкано» і «Альбасете», який виступає у другому дивізіоні чемпіонату, зупинена після першого тайму і не буде продовжена через поведінку фанатів господарів, які «гаряче» зустріли українського футболіста Романа Зозулю.

В кінці першого тайму фани клубу, чиї кольори раніше зовсім недовго захищав 30-річний український нападник, почали скандувати «Зозуля – еб@ний нацист».

Арбітр зустрічі зупинив матч на кілька хвилин, але пізніше дав дозвіл дограти поєдинок до свистка на перерву, куди команди пішли за рахунку 0:0.

У січні 2017 року «Бетіс» віддав Романа Зозулю в оренду «Райо Вальєкано», відомий лівими поглядами своїх уболівальників, які були категорично проти трансферу українця. Вони заблокували його перехід, звинувативши футболіста в нацизмі.

У вересні 2017-го року український футболіст пішов з «Бетіса» вільним агентом, а потім і підписав повноцінний контракт з «Альбасете», куди був змушений піти після звинувачень у підтримці нацистів.

Раніше повідомлялося, що іспанські футбольні клуби «Бетіс»і «Райо Вальєкано» припинили контракти з звинуваченим у підтримці неонацизму футболістом і гравцем збірної України Романом Зозулею.

У вигляді виключення ФІФА дозволила змінити клуб Романа, і він покинув «Райо», не зігравши жодного офіційного матчу.

Це перший матч Романа Зозулі проти свого колишнього клубу на виїзді в Мадриді. На другий тайм обидва колективу так і не вийшли. Вболівальники «Райо» почали скандувати «¡Era una broma, Zozulia era una broma!» «Це жарт, Зозуля це був жарт», але офіційні особи та журналісти прочекали близько 40 хвилин, після чого оголосили, що зустріч не буде відновлена, тому що футболісти «Альбасете» відмовилися виходити на поле.