Труба виступив проти автоматичного перекладу в ГБР слідчих прокуратури по справі Майдану

Директор ДБР Роман Труба заявив, що виступає проти автоматичного перекладу слідчих, які розслідують справи Майдану, з ГПУ в ГБР. Про це він розповів в інтерв’ю «Країні».

«Розслідування цих виробництв триває шість років і, на жаль, справи направляються не в суд, а в інші правоохоронні органи, в тому числі в ГБР. Я підтримую ідею, що ті слідчі, які вели розслідування шість років, повинні його завершувати», — сказав він.

Але при цьому Труба проти закладеної в новий закон про ДБР нормі, за якою слідчі прокуратури переводяться в Держбюро автоматично.

«Це не повинен бути автоматичний переклад слідчих з прокуратури в ГБР. Я виступаю за спрощену конкурсну процедуру з одним етапом співбесіди», — сказав він.