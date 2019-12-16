Леся Никитюк рассказала о спортивной карьере и травме

Телеведущая могла достичь немалых успехов в спорте.

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о том, какого мужчину видит рядом, вспомнила один эпизод из своего спортивного прошлого. По словам Леси, у нее был шанс стать спортсменкой, ведь она профессионально занималась плаванием и даже была кандидатом в мастера спорта.

Однажды на соревнованиях она сломала средний палец. Чтобы выиграть соревнование, Леся должна была финишировать касанием. Девушка так стремилась победить, что во время касания сломала средний палец. Об этом Леся рассказала Кате Осадчей в программе “Светская жизнь” во время благотворительного аукциона выдающейся теннисистки Элины Свитолиной.

“Я хотела пройти в финал и мне надо было обогнать другую спортсменку. Я должна была финишировать касанием последние два метра и так финишировала, что аж сломала средний палец. Теперь он у меня навсегда остался кривой”, – рассказала Леся.

Также Никитюк поделилась, почему она покинула спорт. По словам девушки, ее очень утомляли изнурительные тренировки, к тому же девушка хотела проявить себя и в творческой сфере.

“Я была психологически не готова отдать всю жизнь спорту, потому что спорт – маленький мир. Я хотела его увидеть его в немного других красках и отказалась от такой карьеры”, – призналась телеведущая.