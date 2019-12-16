В Мексике строят здание аквариума, напоминающее руины

Архитектор Татьяна Бильбао представила визуализации проекта строящегося на мексиканском побережье большого аквариума, который будет похож на руины здания или обломки кораблекрушения

Аквариум – часть общественного парка на побережье

Архитектор Татьяна Бильбао представила визуализации проекта строящегося на мексиканском побережье большого аквариума, который будет похож на руины здания или обломки кораблекрушения.

Строительство аквариума началось в 2017 году и должно быть завершено в 2021 году. Он строится как часть общественного парка на побережье площадью 30 га.

Здание спроектировано как открытое пространство, которое будет свободно делить интерьер аквариума на разные секции. Каждому району будет соответствовать отдельный тип морской экосистемы: открытое море, побережье, суша и лес.

У здания будут монументальные бетонные стены, увитые местными растениями и виноградными лозами. Некоторые стены будут выходить за пределы объема здания, что сделает здание еще более похожим на руины.

«Это место, где море и земная природа встречаются с архитектурой и миром людей, – говорит Татьяна Бильбао. – Природа будет жить в интерьере и экстерьере здания, придавая индивидуальность проекту, привязывая его к местности и превращая проект в нечто законченное и уникальное».

Здание планируется трехэтажным. Главный вход будет на первом этаже, рядом с большинством выставочных площадей. Образовательные учреждения будут расположены на втором этаже, а зоны обслуживания – на верхнем уровне.