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У Нижньогородській області автобус перекинувся на трасі: 20 людей постраждали

16.12.2019

В Нижегородской области автобус перевернулся на трассе: 20 человек пострадали

У Нижньогородській області внаслідок перекидання автобуса постраждало 20 осіб, пише «Інтерфакс» з посиланням на моз регіону.

Аварія сталася близько 16:00 по Москві на автодорозі місцевого значення між населеними пунктами Липовки і Галкіна. Автобус їхав з Іваново в Дзержинськ. У салоні було, за різними даними, від 40 до 49 осіб, дітей серед них немає. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

За даними лікарів, всього в ДТП постраждали 20 осіб, з них дев’ять допомога була надана на місці, вони відмовилися від госпіталізації, 12 осіб доставили в приймальне відділення Балахнинской ЦРЛ. Стан постраждалих уточнюється.

 

В Нижегородской области автобус перевернулся на трассе: 20 человек пострадали

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